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Футзал. Товарищеский матч. Испания - Украина

«Барселона» обіграла «Сельту», Дембеле став найкращим асистентом Прімери

Але Рональда Араухо доставили в лікарню прямісінько з поля
Футбол Примерa (Испания)
07:51
«Барселона» обіграла «Сельту», Дембеле став найкращим асистентом Прімери
Обамеянг і Депай забили три м'ячі Барселони / Фото - com/FCBarcelona

«Барселона» здобула впевнену перемогу в матчі 36-го туру Прімери, обігравши «Сельту».

Команда Чаві двічі забила під кінець першого тайму. Спочатку Усман Дембеле чудово розібрався на фланзі, прокинувши м’яч поміж ніг Хаві Галану, і прострілив на Мемфіса Депая. Нідерландець оформив свій 12-й гол у сезоні.

А потім екс-гравець «Ліона» прострілив на П'єра-Емеріка Обамеянга. Захисник ледь не перехопив пас. Та ледь не рахується – 2:0 перед перервою.

На старті другого тайму рахунок дійшов до розгромного. Дембеле вклав м’яч в ногу Обамеянгу і габонець оформив дубль з голів, тоді як француз – з асистів. Для Обамеянга це 11-й гол в сезоні Прімери. І після приїзду до Іспанії взимку, саме він є найкращим бомбардиром Ла Ліги. В свою чергу, Дембеле здійснив вже свій 13-й асист в поточній кампанії. Це лише на три менше, ніж за весь попередній період в «Барселоні». Тепер саме француз найкращий асистент Прімери у сезоні.

З негативу для каталонців те, що вони пропустили від Яго Аспаса – найкращого іспанського бомбардира Ла Ліги, у якого вже 18 голів, чотири у останніх трьох матчах. А окрім того, «Барселона» втратила Рональда Араухо. Він зіштовхнувся головами з Гаві і зі струсом мозку був доставлений прямісінько в лікарню.

Тож 3:1. Таким чином, блаугранас вже гарантували собі Лігу чемпіонів на наступний сезон і відірвалися від третьої «Севільї» на сім очок. Щоправда, у нервіонців є матч проти «Мальорки» в запасі.

Прімера. 36 тур

«Барселона» – «Сельта» 3:1

Голи: Депай, 30, Обамеянг, 41, 48 – Аспас, 50

Вилучення: Мурільо, 58

Сергей Лукьяненко
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Барселона (футбол) Сельта

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