«Барселона» готова продать Депая зимой
«Барселона» обратилась к «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера Марсьяля
Игрок может сменить клуб зимой
11:59
Антони Марсьяль / Фото: Sky Sports
Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль вскоре может перейти в испанскую «Барселону», сообщает Marca.
По информации источников, каталонцы связались с «Манчестер Юнайтед» с запросом о возможном трансфере 25-летнего француза.
На текущий момент известно, что «Барселоне» придется подождать несколько недель, чтобы узнать о трансферном статусе француза.
В нынешнем сезоне Марсьяль провел 9 матчей и забил один мяч.
Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» возглавил немец Ральф Рангник.
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