Анчелотти прокомментировал увольнение Кумана из «Барселоны»
«Барселона» объявила о назначении сменщика Кумана
Им стал наставник «Барсы» Б
15:22
Фото: FC Barcelona
«Барселона» определилась с новым главным тренером.
И.о. главного тренера назначен наставник «Барселоны» Б Сехри Бархуан. Он будет руководить командой в ближайшее время, сообщает сайт клуба.
Отмечается, что каталонцы уже занялись поиском нового главного тренера. Им может стать Хави.
Накануне, «Барселона» отправила в отставку Рональда Кумана. Он проработал в команде более года.
«Барса» идет 9-й в таблице Ла Лиги.
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