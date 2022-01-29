«Барселона» объявила о переходе Траоре

Каталонцы арендовали хавбека у «Вулверхэмптона»

Фото: Marca

«Барселона» через свой сайт объявила об аренде полузащитника «Вулверхэмптона» Адамы Траоре.

Договор рассчитан до конца сезона с правом выкупа. Каталонцы также будут платить ему зарплату.

Примечательно, что Адама является воспитанником «Барселоны». Он покинул команду в 2015-м году, перебравшись в «Астон Виллу».

В конце сезона Траоре может быть выкуплен за 30 миллионов евро.

«Барселона» выиграла конкуренцию за него у «Тоттенхэма».