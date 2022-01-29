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«Барселона» объявила о переходе Траоре
Каталонцы арендовали хавбека у «Вулверхэмптона»
21:07
Фото: Marca
«Барселона» через свой сайт объявила об аренде полузащитника «Вулверхэмптона» Адамы Траоре.
Договор рассчитан до конца сезона с правом выкупа. Каталонцы также будут платить ему зарплату.
Примечательно, что Адама является воспитанником «Барселоны». Он покинул команду в 2015-м году, перебравшись в «Астон Виллу».
В конце сезона Траоре может быть выкуплен за 30 миллионов евро.
«Барселона» выиграла конкуренцию за него у «Тоттенхэма».
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