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«Барселона» объявит решение о судьбе Кумана в четверг

Тренер, вероятнее всего, останется в клубе
Футбол Примерa (Испания)
20:57
«Барселона» объявит решение о судьбе Кумана в четверг
Рональд Куман / Фото: ВВС

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман скорее всего останется при своей должности, сообщает As.

По информации источника, 3-го июня состоится совет директоров «Барселоны», на котором примут решение о дальнейшей судьбе специалиста. Вероятнее всего, решение примут в пользу Кумана.

В прошедшем сезоне «Барселона» выиграла лишь один трофей – Кубок Испании.

Ранее президент «Барселоны» заявил, что в клубе пока раздумывают над будущем Кумана.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Рональд Куман

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