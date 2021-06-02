«Барселона» объявит решение о судьбе Кумана в четверг

Тренер, вероятнее всего, останется в клубе

Рональд Куман / Фото: ВВС

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман скорее всего останется при своей должности, сообщает As.

По информации источника, 3-го июня состоится совет директоров «Барселоны», на котором примут решение о дальнейшей судьбе специалиста. Вероятнее всего, решение примут в пользу Кумана.

В прошедшем сезоне «Барселона» выиграла лишь один трофей – Кубок Испании.

Ранее президент «Барселоны» заявил, что в клубе пока раздумывают над будущем Кумана.