Шикарные условия. Месси по новому контракту с «Барселоной» получит почти 250 миллионов евро за 4 года
«Барселона» объявит решение о судьбе Кумана в четверг
Тренер, вероятнее всего, останется в клубе
20:57
Рональд Куман / Фото: ВВС
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман скорее всего останется при своей должности, сообщает As.
По информации источника, 3-го июня состоится совет директоров «Барселоны», на котором примут решение о дальнейшей судьбе специалиста. Вероятнее всего, решение примут в пользу Кумана.
В прошедшем сезоне «Барселона» выиграла лишь один трофей – Кубок Испании.
Ранее президент «Барселоны» заявил, что в клубе пока раздумывают над будущем Кумана.
Комментарии 0