«Барселона» обыграла «Сосьедад» в первом официальном матче после ухода Месси

Брэйтуэйт оформил дубль

Фото - ФК Барселона

В первом туре испанской Примеры «Барселона» на своем поле уверенно переиграла «Реал Сосьедад».

Это был первый официальный матч каталонцев после ухода Лионеля Месси. Аргентинец присоединился к ПСЖ.

Однако уже в первом тайме подопечные Рональда Кумана показали, что могут побеждать и без своего экс-лидера. Отличились Пике и Брэйтуэйт.

После перерыва датчанин довел счет до разгромного, оформив дубль. Правда, в концовке встречи баски сумели собраться и сократить отставание до минимума силами Лобете и Ойарсабаля. Но Серджи Роберто все же снял все вопросы о победителе.

«Барселона» стартовала в чемпионате Испании, набрав три очка в турнирной таблице.

Примера, 1 тур

«Барселона» – «Реал Сосьедад» 4:2

Голы: Пике, 19, Брэйтуэйт, 45, 59, Серджи Роберто, 90 – Лобете, 82, Ойарсабаль, 85

«Барселона»: Нето, Дест (Эмерсон, 71), Пике, Эрик Гарсия (Араухо, 83), Альба, Бускетс (Нико Гонсалес, 83), де Йонг (Серджи Роберто, 71), Гризманн, Брэйтуэйт, Депай (Лангле, 90), Педри.

«Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 66), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Муньос, Сильва (Баутиста, 46), Янузай (Барренечеа, 46), Мерино, Субименди, Порту (Лобете, 66), Ойарсабаль.

Предупреждения: Бускетс, Нико Гонсалес – Субименди, Элустондо, Муньос, Ле Норман