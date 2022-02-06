«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико»

Алвес стал героем матча

Фото: twitter.com/FCBarcelona

«Барселона» в матче 23 тура Ла Лиги обыграла дома «Атлетико».

Гости открыли счет на старте матча, но еще до перерыва каталонцы забили трижды. В начале второго тайма «Атлетико» и во все пропустил четвертый от Дани Алвеса, который в первом тайме оформил два ассита, а во втором еще и был удален.

Суарес отыграл еще один мяч, но он уже мало на что повлиял. «Барса» обошла «Атлетико» в таблице и ворвалась в зону Лиги чемпионов.

Ла Лига. 23-й тур:

«Барселона» – «Атлетико» 4:2

Голы: Альба, 10, Гави, 21, Араухо, 43, Алвес, 49 – Карраско, 8, Суарес, 85

«Барселона»: тер Штеген, Дани Алвес, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Нико Гонсалес, 66), Гави (Дест, 71), Траоре (Обамеянг, 61), Ферран Торрес.

«Атлетико»: Облак, Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Матеус Кунья, 55), Коке (Эррера, 76), де Пауль, Лемар (Рейнилду, 55), Карраско, Суарес, Жоау Феликс (Корреа, 56).

Удаление: Алвес, 69