Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»
«Барселона» официально объявила о подписании Депая
Соглашение будет окончательно заключено по возвращении форварда из сборной Нидерландов
20:21
Мемфис Депай / Фото - ФК Барселона
Каталонская «Барселона» на своем сайте официально объявила о подписании нападающего Мемфиса Депая. Отмечается, что контракт будет заключен до сезона-22/23.
Сейчас футболист находится в расположении сборной Нидерландов, которая вышла в плей-офф Евро-2020. Скорее всего соглашение будет окончательно заключено по возвращении игрока из лагеря «оранжевых».
June 19, 2021
Последним клубом голландца был французский «Лион». Всего за «ткачей» 26-летний нападающий провел 178 матчей. В них ему удалось отличиться 76 голами и 55 ассистами.
Французский клуб Депай покинул в качестве свободного агента.
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