«Барселона» официально объявила о подписании Депая

Соглашение будет окончательно заключено по возвращении форварда из сборной Нидерландов

Мемфис Депай / Фото - ФК Барселона

Каталонская «Барселона» на своем сайте официально объявила о подписании нападающего Мемфиса Депая. Отмечается, что контракт будет заключен до сезона-22/23.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Нидерландов, которая вышла в плей-офф Евро-2020. Скорее всего соглашение будет окончательно заключено по возвращении игрока из лагеря «оранжевых».

Последним клубом голландца был французский «Лион». Всего за «ткачей» 26-летний нападающий провел 178 матчей. В них ему удалось отличиться 76 голами и 55 ассистами.

Французский клуб Депай покинул в качестве свободного агента.