Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Барселона» официально объявила о подписании Депая

Соглашение будет окончательно заключено по возвращении форварда из сборной Нидерландов
Футбол Примерa (Испания)
20:21
«Барселона» официально объявила о подписании Депая
Мемфис Депай / Фото - ФК Барселона

Каталонская «Барселона» на своем сайте официально объявила о подписании нападающего Мемфиса Депая. Отмечается, что контракт будет заключен до сезона-22/23.

Сейчас футболист находится в расположении сборной Нидерландов, которая вышла в плей-офф Евро-2020. Скорее всего соглашение будет окончательно заключено по возвращении игрока из лагеря «оранжевых».

Последним клубом голландца был французский «Лион». Всего за «ткачей» 26-летний нападающий провел 178 матчей. В них ему удалось отличиться 76 голами и 55 ассистами.

Французский клуб Депай покинул в качестве свободного агента.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Мемфис Депай

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Барселона» в ближайшие дни объявит о переходе Депая
«Барселона» в ближайшие дни объявит о переходе Депая
Футбол Примерa (Испания)
20:05
Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»
Стало известно, когда Месси продлит контракт с «Барселоной»
Футбол Евро-2020
14:40
Гризманн намерен переехать в МЛС после истечения соглашения с «Барселоной»
Гризманн намерен переехать в МЛС после истечения соглашения с «Барселоной»
Футбол Примерa (Испания)
12:59
«Барселона» может вернуть Пьянича в «Ювентус»
«Барселона» может вернуть Пьянича в «Ювентус»
Футбол Примерa (Испания)
11:21
Куман: «Месси должен завершить карьеру в «Барселоне»
Куман: «Месси должен завершить карьеру в «Барселоне»
Футбол ЕВРО-2020
18 июня 13:11
Брэйтуэйт: «У нас была дополнительная мотивация играть за Эриксена»
Брэйтуэйт: «У нас была дополнительная мотивация играть за Эриксена»
Футбол ЕВРО-2020
18 июня 08:20

Новости: Футбол

Ярославский: «4 миллиона долларов хватит только, чтобы болтаться внизу таблицы»
Ярославский: «4 миллиона долларов хватит только, чтобы болтаться внизу таблицы»
Первая лига
21:13
Джеко близок к переходу в «Фенербахче»
Джеко близок к переходу в «Фенербахче»
Серия А (Италия)
21:12
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
Евро-2020
20:57
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
Евро-2020
20:57
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
20:55
Два автогола Португалии помогли Германии добыть волевую победу
Два автогола Португалии помогли Германии добыть волевую победу
Евро-2020
20:54
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
ЕВРО-2020
20:52
Евро-2020. Германия уверенно обыграла Португалию. Как это было. Онлайн трансляция
Евро-2020. Германия уверенно обыграла Португалию. Как это было. Онлайн трансляция
Евро-2020
20:52
Моуриньо: «Тренировал «Манчестер Юнайтед», который был в упадке, а «Тоттенхэм» не связан с успехом»
Моуриньо: «Тренировал «Манчестер Юнайтед», который был в упадке, а «Тоттенхэм» не связан с успехом»
Премьер-Лига (Англия)
20:50
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
10:01
Все новости

Анонсы

Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Германия уверенно обыграла Португалию. Как это было. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Германия уверенно обыграла Португалию. Как это было. Онлайн трансляция
19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Бельгия. Видео трансляция
21:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00