«Барселона» определилась с главной кандидатурой на замену Куману

Тренер не справляется с управлением кризисной командой

Рональд Куман / фото - CaughtOffside

После катастрофического старта сезона руководство «Барселоны» задумывается об отставке главного тренера Рональда Кумана, сообщает издание Marca.

Главным кандидатом на замену называют наставника «Аякса» Эрика Тен Хага. Лично президент «блаугранас» Жоан Лапорта видит голландца у руля команды.

Правда ранее Лапорта заявлял, что не планирует расставаться с Куманом, но очередная потеря очков после безвольного поражения от «Атлетико» может убедить функционера отказаться от своих слов.

За 9 матчей нового сезона у каталонцев лишь три победы. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» дважды разгромно проиграли.

Напомним, «Барселона» показала худший старт сезона за 34 года.