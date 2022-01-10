«Барселона» нашла потенциальную замену Жерару Пике
«Барселона» отказалась от идеи подписать полузащитника «Лилля»
Хави посчитал, что Ренату Санчеш не впишется в концепцию команды
10 января 14:52
Ренату Санчеш / фото - Getty Images
Полузащитник «Лилля» Ренату Санчеш не перейдет в «Барселону», сообщает портал El Nacional.
По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Хави посчитал, что португальский хавбек не впишется в концепцию его команды и сказал руководству прекратить переговоры по трансферу. Каталонцы были готовы заплатить за 24-летнего игрока 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Санчеш сыграл за «Лилль» 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Напомним, «Барселона» нашла потенциальную замену Жерару Пике.
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