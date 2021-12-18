«Барселона» отправит еще одного игрока в аренду в Турцию

Хави не рассчитывает на голландца

Люк Де Йонг / фото - Eurosport

Нападающий «Севильи» Люк Де Йонг, играющий на правах аренды за «Барселону», этой зимой может уехать в Турцию, сообщает Mundo Deportivo.

Главный тренер каталонцев Хави не рассчитывает на 31-летнего голландца и хочет, чтобы в январе он покинул команду.

Но если «блаугранас» досрочно расторгнут аренду, то не гарантированно, что форвард вернется в Андалусию.

Футболистом интересуется турецкий «Фенербахче», который готов прибрать нападающего к рукам.

Ранее один игрок каталонцев уже прошел по маршруту Испания – Турция. Боснийский хавбек Миралем Пьянич этим летом был арендован «Бешикташем».

Де Йонг в текущем сезоне провел 11 матчей, в которых забил один гол.

Напомним, Хави заявил, что «Барселона» еще может выиграть Примеру.