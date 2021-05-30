«Барселона» отправит своих врачей в расположение сборной Нидерландов для обследования Вейналдума

Каталонцы хотят подписать соперника Украины на Евро-2020

Жоржиньо Вейналдум / Фото - Voetbal

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, в ближайшие дни хавбек подпишет с «сине-гранатовыми» контракт до 2024 года. Голландец переберется в столицу Каталонии на правах свободного агента.

Также «Барселона» отправит в расположение сборной Нидерландов своих врачей. Такое решение принято для того, чтобы Вейналдум прошел медосмотр перед завершением сделки.

Ранее сообщалось об интересе каталонцев к партнеру хавбека по национальной команде Мемфису Депаю.