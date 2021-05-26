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«Барселона» передумала менять тренера
Куман останется в команде
14:10
Фото: Marca
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман сохранит свой пост.
Голландец встретился с президентом клуба Жоаном Лапортой. Стороны обсудили будущее.
Агент Кумана уверен, что наставник сохранит свой пост, сообщает Sky Sports. Также на встрече рассматривались цели на следующий сезон и усиление команды.
Минувший сезон «Барселона» завершила третьей.
Лапорта анонсировал серьезные изменения.
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