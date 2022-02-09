«Барселона» переименует стадион со следующего сезона

Каталонцы заключили сделку

Фото: Marca

«Барселона» с нового сезона переименует стадион.

Теперь арена «Камп Ноу» будет носить название «Spotify Камп Ноу», сообщает RAC 1. За это клуб будет получать 5 миллионов евро в год.

Также планируется реконструкция арены. После обновления общий доход от сделки составит 280 миллионов евро.

Сделка со спонсором уже почти подписана.

Напомним, что «Сантьяго Бернабеу» также может быть переименован.