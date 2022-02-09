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«Барселона» переименует стадион со следующего сезона
Каталонцы заключили сделку
14:43
Фото: Marca
«Барселона» с нового сезона переименует стадион.
Теперь арена «Камп Ноу» будет носить название «Spotify Камп Ноу», сообщает RAC 1. За это клуб будет получать 5 миллионов евро в год.
Также планируется реконструкция арены. После обновления общий доход от сделки составит 280 миллионов евро.
Сделка со спонсором уже почти подписана.
Напомним, что «Сантьяго Бернабеу» также может быть переименован.
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