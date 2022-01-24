«Барселона» победила впервые за 4 матча

Следующий соперник команды Хави – «Атлетико»

Фото: Marca

«Барселона» победила впервые за 4 последних матча – в 22-м туре чемпионата Испании команда Хави с трудом справилась с «Алавесом» (1:0).

Ранее «Барселона» проиграла «Реалу» (2:3) в Суперкубке Испании и «Атлетику» (2:3) в Кубке Испании, а также сыграла вничью с «Гранадой» (1:1) в Примере.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» идет 5-й, отставая от «Атлетико» на 1 очко. Следующая игра команды Хави – как раз с «матрасниками» в Примере, 6-го февраля.