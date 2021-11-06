«Барселона» побеждала «Сельту» 3:0, но умудрилась потерять очки

Команда Куде забила победный на 96-й

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В матче 13-го тура чемпионата Испании «Сельта» отобрала очки у «Барселоны» в родных стенах.

Для каталонской команды все начиналось просто отлично: Фати, Бускетс и Депай сделали счет 3:0 уже к середине первого тайма

«Сельта» начала свое восстание во 2-м тайме, сначала отличился Аспас. Нолито на 74-й минуте дал надежду своей команде. Сравняли «кельты» счет на 96-й минуте, Аспас сделал дубль.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» осталась на 9-м месте, имея в активе 17 очков.

Примера, 13-й тур

«Сельта» – «Барселона» 3:3

Голы: Аспас, 52, 90+6, Нолито, 74 – Фати, 5, Бускетс, 18, Депай, 34

«Сельта»: Дитуро, Мальо (Васкес, 46), Мурильо (Араухо, 70), Айду, Галан, Денис Суарес, Солари (Бельтран, 46), Тапия (Серви, 65), Нолито, Аспас, Гальярдо.

«Барселона»: тер Стеген, Мингеса, Лангле, Эрик Гарсия (Араухо, 46), Альба, Бускетс, де Йонг, Нико Гонсалес (Пуч, 59), Гави (Эззальзули, 80), Депай, Фати (Бальде, 46).

Предупреждения: Эрик Гарсия (29), Солари (37), Альба (45), Тапия (55), Бускетс (88), тер Стеген (90), де Йонг (90), Эззальзули (90), Аспас (90).