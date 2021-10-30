«Барселона» подберет хавбека, от которого отказались «Атлетико» и «Челси»

Испанец вернется на родину

Сауль / фото - Football Espana

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес, выступающий на правах аренды за «Челси» может вернуться в Испанию, сообщает todofichajes.

Хавбек оказался не нужен Диего Симеоне, поэтому его отправили в аренду в Лондон.

Но Томаса Тухеля также не впечатлили выступления испанца, поэтому «аристократы» не планируют продлевать годичную аренду игрока.

Подобрать футболиста готова каталонская «Барселона». Сауль является давним поклонником Хави, и хотел бы поработать под его руководством, если тот возглавит каталонский клуб.

Единственная проблема – финансовая составляющая «блаугранас». «Сине-гранатовые» находятся в кризисе и ели смогли позволить себе уволить Рональда Кумана, так как у голландца в контракте была прописана солидная неустойка.

Напомним, в «Аль-Садде» высказались по поводу слухов об уходе Хави в каталонский клуб.