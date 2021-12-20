«Барселона» подпишет контракт на 1,5 лет с лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

Каталонцы хотят усилить центр нападения

Эдинсон Кавани / фото - Manchester United

«Барселона» усилит центр нападения в ближайшее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

Полуторагодовой контракт с командой подпишет форвард МЮ Эдинсон Кавани.

После перехода в стан «дьяволов» Криштиану Роналду уругваец оказался в глубоком резерве, но ради игровой практики в каталонской команде игрок пойдет на понижение зарплаты.

Но трансфер состоится только в том случае, если «Юнайтед» предварительно расторгнет контракт с нападающим, ведь у «Барселоны» нет денег на покупку игрока.

В текущем сезоне Кавани провел на поле лишь 274 минуты и забил один гол. Игрок перешел в английский клуб прошлым летом из ПСЖ, где он является лучшим бомбардиром в истории французского гранда.

Напомним, молодой воспитанник «Барселоны» превзошел достижение Месси.