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«Барселона» подумает о том, чтобы предложить Де Дзерби работу

Так считает экс-директор каталонского клуба
Футбол В Европе
17:59
«Барселона» подумает о том, чтобы предложить Де Дзерби работу
Роберто Де Дзерби / Фото: Eurosport

Бывший директор «Барселоны» Рамон Планес поделился мнением о главном тренере «Шахтера» Роберто Де Дзерби. Его цитирует Football Italia.

«Его стиль подходит «Барселоне, он похож на Гвардиолу.

Стиль Де Дзерби такой, какой должен быть у тренера, чтобы тренировать команду вроде «Барселоны». Мы разговаривали с ним в прошлом, и, думаю, в будущем «Барселона» подумает о нем снова».

Ранее Де Дзерби рассказал, что итальянские топ-клубы предлагали ему работу.

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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