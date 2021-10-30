«Барселона» потеряла главного универсала накануне матча с «Динамо»

Испанец получил травму бедра

Серхи Роберто / фото - Eurosport

Универсальный полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто не сыграет за каталонцев в матче 12-го тура Примеры с «Алавесом», сообщает пресс-служба клуба.

Испанец получил травму бедра на тренировке, но о степени серьезности повреждения пока что не сообщается.

Роберто может сыграть на нескольких позициях, включая правый фланг обороны, центр поля и опорную зону.

Но есть риск, что этот универсальный игрок не сможет помочь каталонцам в игре Лиги чемпионов против «Динамо», которая состоится во вторник, 2 ноября.

Напомним, «Барселона» отказалась от предматчевой тренировки на «Олимпийском».