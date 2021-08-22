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«Барселона» потеряла очки в матче с «Атлетиком»

Депай забил дебютный гол
Футбол Примерa (Испания)
07:20
«Барселона» потеряла очки в матче с «Атлетиком»
Фото: Athletic Club

«Барселона» в матче 2 тура Ла Лиги на выезде не смогла обыграть «Атлетик».

Каталонцы сыграли вничью, несмотря на дебютный гол Мемфиса Депая во втором тайме. Правда, голландец только сравнял счет, так как открыл его Мартинес, пробив головой после розыгрыша углового.

Вырвать победу ни одной команде не удалось.

Ла Лига. 2-й тур:

«Атлетик» – «Барселона» 1:1

Голы: Мартинес, 50 – Мемфис, 75

«Атлетик»: Агирресабала, Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Морсильо, 82), Венседор (Весга, 67), Дани Гарсия (Саррага, 82), Муниаин (Уильямс, 76), Уильямс, Сансет (Рауль Гарсия, 67).Агирресабала, Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага, Беренгер (Морсильо, 82), Венседор (Весга, 67), Дани Гарсия (Саррага, 82), Муниаин (Уильямс, 76), Уильямс, Сансет (Рауль Гарсия, 67).

«Барселона»: Нето, Дест (Эмерсон, 82), Эрик Гарсия, Пике (Араухо, 31), Альба, де Йонг, Бускетс, Педри (Серджи Роберто, 62), Гризманн, Депай, Брэйтуэйт (Демир, 62).

Андрей Усмонов
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Барселона (футбол) Атлетик Бильбао

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