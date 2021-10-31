«Барселона» потеряла очки в первом матче без Кумана. Во вторник – игра с «Динамо»

Каталонская команда не справилась с «Алавесом»

Фото: пресс-служба Барселоны

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Барселона» впервые в этом сезоне играла без главного тренера Рональда Кумана, которого уволили на днях. Каталонская команда принимала «Алавес».

В первом тайме голов мы не увидели. Разве что запомнился момент с заменой Агуэро, аргентинцу неожиданно стало плохо.

Во втором тайме команды быстро обменялись забитыми мячами: у «Барселоны» отметился Депай, а у «Алавеса» – Риоха. Дожать соперника «Барселона» так и не сумела.

В турнирной таблице Примеры «Барселона» осталась на 9-м месте с 16-ю очками. Во вторник 2-го ноября каталонская команда сыграет с «Динамо» в Киеве в 4-м туре Лиги чемпионов.

Примера, 12-й тур

«Барселона» – «Алавес» 1:1

Голы: Депай, 49 – Риоха, 52

«Барселона»: тер Стеген, Мингеса (Эззальзули, 80), Пике (Лангле, 70), Эрик Гарсия, Альба, Гави (Пуч, 70), Бускетс, Нико Гонсалес (Бальде, 80), Агуэро (Коутиньо, 41), Депай, Дест.

«Алавес»: Сивера, Химо Наварро (Агиррегабириа, 20), Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мойя (Ману Гарсия, 80), Лум, Пере Понс (Пина, 62), Хоселу (Силла, 80), Риоха, Мендес (Пельистри, 62).

Предупреждения: Сивера (45), Дуарте (82).