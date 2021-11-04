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«Барселона» потеряла сразу двух ключевых игроков после матча с «Динамо»

Дембеле и Дест залечивают травмы
Футбол Примерa (Испания)
16:40
«Барселона» потеряла сразу двух ключевых игроков после матча с «Динамо»
Усман Дембеле / фото - ESPN

Игроки «Барселоны» вингер Усман Дембеле и защитник Сержиньо Дест выбыли из строя после матча с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.

Пресс-служба клуба сообщает, что у Дембеле растяжение задней поверхности бедра, Дест испытывает боли в пояснице. Сроки возвращения игроков на поле станут известны по мере их восстановления.

Стоит отметить, что матч с «Динамо» стал первым для Дембеле после четырехмесячного перерыва, во время которого он также залечивал травму.

В следующем матче чемпионата Испании «Барселона» сыграет против «Сельты».

Напомним, «Челси» хочет переманить Дембеле.

Михаил Рыбак
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Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле Сержиньо Дест

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