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«Барселона» потеряла сразу двух ключевых игроков после матча с «Динамо»
Дембеле и Дест залечивают травмы
16:40
Усман Дембеле / фото - ESPN
Игроки «Барселоны» вингер Усман Дембеле и защитник Сержиньо Дест выбыли из строя после матча с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов.
Пресс-служба клуба сообщает, что у Дембеле растяжение задней поверхности бедра, Дест испытывает боли в пояснице. Сроки возвращения игроков на поле станут известны по мере их восстановления.
Стоит отметить, что матч с «Динамо» стал первым для Дембеле после четырехмесячного перерыва, во время которого он также залечивал травму.
В следующем матче чемпионата Испании «Барселона» сыграет против «Сельты».
Напомним, «Челси» хочет переманить Дембеле.
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