«Барселона» вирвала перемогу у «Бетіса» і гарантувала собі фініш в зоні Ліги чемпіонів
«Барселона» прагне підписати іспанського захисника «Челсі»
Гравець лондонців вже дав згоду на трансфер
08:13
Маркос Алонсо / Фото - theprideoflondonІспанський легіонер «Челсі» Маркос Алонсо є пріоритетним тренсфером для «Барселони» з метою посилення позиції лівого захисника. Про це в Twitter повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
Як зазначає інсайдер, раніше 31-річний гравець був одним із трьох-чотирьох кандидатів на цю позицію.
Каталонський клуб знаходиться в очікуванні і прагне розпочати переговори з «Челсі». Щодо Алонсо, то він вже дав згоду підписати контракт з «Барселоною».
Востаннє Алонсо грав в Іспанії у сезоні-2009/10, перебуваючи у складі мадридського «Реалу».
Зазначимо, протягом своєї кар'єри Алонсо також захищав кольори «Болтона», «Сандерленда» та «Фіорентини».
Напередодні «Барселона» зуміла вже в компенсований до другого тайму час дотиснути «Бетіс» (2:1) і гарантувати собі Лігу чемпіонів на наступний сезон.
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