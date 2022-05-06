Кулибали не желает покидать «Наполи»
«Барселона» прагне підписати лідера оборони «Наполі»
В трансфері гравця особисто зацікавлений наставник каталонців
14:52
Каліду Кулібалі / Фото - thesportsgrailГоловний тренер «Барселони» Хаві прагне підписати одно з лідерів «Наполі» Каліду Кулібалі. Про це в Twitter повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Представники каталонців вже зв'язувалися з агентом 30-річного сенегальця. Італійці мають намір отримати за Каліду як мінімум 40 мільйонів євро. Знижувати ціну або включати гравців «Барселони» до угоди «Наполі» не має наміру.
У поточному сезоні на рахунку Кулібалі 3 голи та 2 асисти у 31 матчі за «Наполі» у всіх турнірах. Раніше захисником цікавився «Манчестер Юнайтед».
Кулібалі захищає кольори «Наполі» з літа 2014 року. Чинна угода Каліду з італійським клубом розрахована до літа 2023 року.
Раніше Кулібалі заявляв, що не бажає йти з неаполітанської команди.
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