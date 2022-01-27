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«Барселоне» предложили арендовать лучшего дриблера в мире

Каталонцы могут вернуться своего воспитанника
Футбол Примерa (Испания)
11:42
«Барселоне» предложили арендовать лучшего дриблера в мире
Адама Траоре / фото - Gol

Переговоры «Барселоны» с вингером Усманом Дембеле зашли в тупик, и скорее всего игрок покинет клуб.

Португальский агент Жорже Мендеш предложил каталонцам на замену французу подписать вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре, сообщает Diario Sport.

Речь идет о годичной аренде испанца с обязательным выкупом по ее окончанию. В руководстве «блаугранас» заинтересованы в возвращении воспитанника клуба, но окончательное решение останется за главным тренером Хави.

По последним данным 26-летний игрок малийского происхождения является лучшим дриблером мира, сообщает InStat.

Но сообщалось, что Хави хочет вернуть на родину другого игрока – форварда «Атлетико» Альваро Морату, выступающего на правах аренды за «Ювентус». «Матрасники» уже дали добро «сине-гранатовым» на подписание выпускника академии «Реала».

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Хави Адама Траоре

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