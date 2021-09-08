Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Барселона» предоставит еще одну возможность для Коутиньо

Бразилец сыграет в ближайших матчах каталонцев

Футбол Примерa (Испания)
8 сентября 22:01
«Барселона» предоставит еще одну возможность для Коутиньо
Филиппе Коутиньо / Фото - fcbarcelonanoticias
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо примет участие в ближайших матчах каталонского клуба. Об этом сообщает AS.

Тренерский штаб «блаугранас» готов предоставить игровое время 29-летнему бразильцу, чтобы тот смог себя проявить.

Напомним, что летом «Барселона» хотела расстаться с игроком, но не смогла найти покупателя.

В минувшем сезоне Филиппе сыграл за каталонцев 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что бразилец может получить в «Барселоне» «десятку» Лионеля Месси, ушедшего в ПСЖ.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Филиппе Коутиньо Барселона (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Куман: «У нас было мало времени на поиск замены Гризманну»
Куман: «У нас было мало времени на поиск замены Гризманну»
Футбол Примерa (Испания)
8 сентября 20:59
Куман: «Депай может попробовать заменить Месси»
Куман: «Депай может попробовать заменить Месси»
Футбол Примерa (Испания)
8 сентября 18:50
Куман: «С Де Йонгом мы сможем играть прямолинейнее»
Куман: «С Де Йонгом мы сможем играть прямолинейнее»
Футбол Примерa (Испания)
8 сентября 17:22
Пике: «Не исключаю, что нынешний сезон может стать для меня последним»
Пике: «Не исключаю, что нынешний сезон может стать для меня последним»
Футбол Примерa (Испания)
8 сентября 11:10
Президент «Барселоны»: «Мы пытались подписать Неймара. Потом поняли, как работает fair play»
Президент «Барселоны»: «Мы пытались подписать Неймара. Потом поняли, как работает fair play»
Футбол Примерa (Испания)
7 сентября 19:28
«Барселона» может подписать защитника «Валенсии»
«Барселона» может подписать защитника «Валенсии»
Футбол Примерa (Испания)
7 сентября 16:57

Новости: Футбол

Отбор на ЧМ-2022. Польша вырвала ничью у Англии, Германия и Италия разнесли соперников
Отбор на ЧМ-2022. Польша вырвала ничью у Англии, Германия и Италия разнесли соперников
Чемпионат мира по футболу
8 сентября 23:59
Украина потеряла победу над Чехией на последних секундах встречи
Украина потеряла победу над Чехией на последних секундах встречи
Сборная Украины
8 сентября 23:40
Чехия и Украина сыграли вничью. Как это было
Чехия и Украина сыграли вничью. Как это было
Сборная Украины
8 сентября 23:36
Харатин: «Принял решение об уходе из «Ференцвароша» с болью в сердце»
Харатин: «Принял решение об уходе из «Ференцвароша» с болью в сердце»
Украинские легионеры
8 сентября 22:58
Бэйл: «Мне не нравится идея проводить чемпионат мира раз в два года»
Бэйл: «Мне не нравится идея проводить чемпионат мира раз в два года»
В Европе
8 сентября 22:54
Макаренко проводит юбилейный матч за сборную Украины
Макаренко проводит юбилейный матч за сборную Украины
Сборная Украины
8 сентября 22:50
Какая пушка! Корниенко забил красивый дебютный мяч за сборную Украины
Какая пушка! Корниенко забил красивый дебютный мяч за сборную Украины
Сборная Украины
8 сентября 22:44
Максимальное давление. Президент Франции попробует убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Максимальное давление. Президент Франции попробует убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Лига 1 (Франция)
8 сентября 22:38
Президент FIFA: «Слишком много бессмысленных матчей сборных»
Президент FIFA: «Слишком много бессмысленных матчей сборных»
В мире
8 сентября 22:27
Все новости

Популярные новости

Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
История
Кто следующий соперник Ломаченко? В бою за пояс он за два раунда уничтожил оппонента – два нокдауна и нокаут
Бокс Профессиональный бокс
5 сентября 11:20
2
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
8 сентября 17:42
24
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Джошуа пафосно высказался о бое против Усика
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 11:10
43
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал, что он чувствовал, когда его едва не нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
4 сентября 18:07
2
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Эксперты оценили вероятность досрочной победы Усика над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
2 сентября 12:16
9
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Мнение
«Ломаченко сделает так, что ты покинешь ринг на носилках». Болельщики уничтожают Лопеса за отказ от реванша
Бокс Профессиональный бокс
7 сентября 12:56
5
Все новости