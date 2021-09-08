Куман: «Я рассчитываю на Коутиньо в этом сезоне»
«Барселона» предоставит еще одну возможность для Коутиньо
Бразилец сыграет в ближайших матчах каталонцев
8 сентября 22:01
Филиппе Коутиньо / Фото - fcbarcelonanoticiasПолузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо примет участие в ближайших матчах каталонского клуба. Об этом сообщает AS.
Тренерский штаб «блаугранас» готов предоставить игровое время 29-летнему бразильцу, чтобы тот смог себя проявить.
Напомним, что летом «Барселона» хотела расстаться с игроком, но не смогла найти покупателя.
В минувшем сезоне Филиппе сыграл за каталонцев 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что бразилец может получить в «Барселоне» «десятку» Лионеля Месси, ушедшего в ПСЖ.
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