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«Барселона» представит Алвеса на этой неделе
Защитник вернулся в команду
15:41
Фото: Marca
Защитник Дани Алвес вернулся в «Барселону».
Он подписал контракт до конца сезона. Клуб уже готовит его презентацию.
Ожидается, что Алвес будет представлен в качестве игрока каталонцев 17 ноября. Накануне, он уже прибыл в город и прошел медобследование, сообщает Diario Sport.
Алвес вернулся в «Барсу» спустя шесть лет. За «Барсу» он сможет играть с января.
38-летний игрок выступал в последнее время в Бразилии за «Сан-Паулу».
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