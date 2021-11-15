«Барселона» представит Алвеса на этой неделе

Защитник вернулся в команду

Фото: Marca

Защитник Дани Алвес вернулся в «Барселону».

Он подписал контракт до конца сезона. Клуб уже готовит его презентацию.

Ожидается, что Алвес будет представлен в качестве игрока каталонцев 17 ноября. Накануне, он уже прибыл в город и прошел медобследование, сообщает Diario Sport.

Алвес вернулся в «Барсу» спустя шесть лет. За «Барсу» он сможет играть с января.

38-летний игрок выступал в последнее время в Бразилии за «Сан-Паулу».