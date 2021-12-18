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«Барселона» растеряла преимущество в два мяча, но в концовке вырвала победу над «Эльче»

Молодежь Хави вновь выдала веселый матч
Футбол Примерa (Испания)
18 декабря 21:23
«Барселона» растеряла преимущество в два мяча, но в концовке вырвала победу над «Эльче»
Фото - ФК Барселона

В 18-м туре испанской Примеры «Барселона» дома переиграла «Эльче».

Каталонцы ушли на перерыв при комфортном преимуществе в два мяча. Его команде обеспечили голы Жуджлы и Гави.

Но в середине второй половины встречи подопечные Хави его растеряли. «Барселона» пропустила дважды в течение минуты от Моренте и Милья.

И все же «сине-гранатовые» продемонстрировали характер в концовке матча. Нико Гонсалес вырвал важные три очка.

«Барселона» на два очка приблизилась к «Сосьедаду» в турнирной таблице. «Эльче» – в шаге от зоны вылета.

Примера, 18 тур

«Барселона» – «Эльче» 3:2

Голы: Жуджла, 16, Гави, 19, Нико Гонсалес, 85 – Моренте, 62, Милья, 63

«Барселона»: тер Штеген, Лангле, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Жуджла (Нико Гонсалес, 72), Эззальзули (Бальде, 89), Дембеле.

«Эльче»: Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83), Хосан (Моренте, 46), Фидель (Милья, 59), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Лукас Перес, Бойе.

Предупреждения: Эрик Гарсия – Милья, Гумбау, Роко

Сергей Стаднюк
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Барселона (футбол) Эльче

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