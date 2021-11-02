«Барселона» приехала в Киев без группы основных игроков. Это последний шанс «Динамо» зацепиться за евровесну

Поражение поставит крест на надеждах

Превью

«Динамо» безвольно проиграло в Барселоне две недели назад / Фото - Getty Images

Во вторник, 2 ноября, «Динамо» примет «Барселону» на НСК «Олимпийский» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

С учетом турнирного положения, этот матч может стать для киевлян определяющим не только с точки зрения борьбы за выход в плей-офф, но даже и для перспектив занять третье место. Поражение в этой встрече может поставить крест на надеждах «Динамо» на еврокубковую весну, хотя какие-то теоретические шансы на Лигу Европы, безусловно, еще останутся.

Фото - ФК Динамо Фото - ФК Динамо

Две недели назад «Динамо» проиграло в Барселоне не критически по счету – всего лишь 0:1 – но крайне безвольно по игре. Каталонцы сейчас находятся далеко не в лучшем своем состоянии, но даже при этом команда Мирчи Луческу не смогла ничего создать у ворот соперника за целый матч. Несмотря на проблемы соперника, «Динамо» уже слишком сильно боялось пропустить много и не рисковало бросать большие силы в атаку. Будет логично, если в домашней встрече киевляне все же будут действовать смелее.

Тем более что за эти две недели в «Барселоне» произошли большие изменения. Все же случилось неминуемое – пост главного тренера команды покинул Рональд Куман. Все же терпение боссов каталонского клуба лопнуло после череды неудач в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, и даже победа над «Динамо» не стала для нидерландского специалиста спасательным кругом в этой ситуации. В Киеве «Барселоной» будет руководить тренер команды Б Серхи Бархуан. Это фигура временная – слухи активно говорят о скором возвращении в команду Хави, который сейчас тренирует на Ближнем Востоке, но на судьбу Бархуана выпадают важнейшие матчи.

С учетом того, что соперник находится на стадии такой большой турбулентности, остаться без оков в домашнем матче для «Динамо» будет уже провалом. Безусловно, класс и уровень мастерства футболистов «Барселоны» сейчас несравненно выше, чем у «Динамо», однако сплоченность и самоотдача, умноженные на смелость в атаке могут принести киевлянам удовлетворительный результат в этот ноябрьский вечер. Кроме того, для самих игроков смена главного тренера очень часто является хорошей мотивацией для того, чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны и доказать необходимость своего присутствия в основном составе.

Фото - ФК Динамо Фото - ФК Динамо

Мирча Луческу был очень недоволен своими подопечными в матчах Кубка Украины и Премьер-лиги против «Мариуполя», и, возможно, эта встряска как раз и поможет киевлянам во встрече Лиги чемпионов.

«Неужели на матч против «Барселоны» нужно кого-то мотивировать? – сказал на пресс-конференции перед игрой румынский специалист. – «Барселона» – это «Барселона». Каждый игрок, который приехал в Киев, высокого уровня. Да, в нашем составе нет футболистов, сумма отступных за которых составляет миллиарды, а у них есть. Но у «Динамо» тоже качественные игроки, и мы это увидим».

Любопытно также то, что Луческу перед игрой вспомнил свой победный опыт в матчах против «Барселоны», в частности, успех «Шахтера» в Донецке в 2004 году. Только румынский коуч забыл добавить, что тогда матч проходил уже в рамках шестого тура, когда «Барселоне» ничего не было нужно, а «горняки» боролись за третье место. Сейчас турнирная ситуация несколько другая.

«Я рассказал ребятам, как в 2004-м году к нам [в Донецк] приехала «Барселона», в той игре дебютировал Месси. «Шахтер» выиграл 2:0 за счет сумасшедшей самоотдачи и организации игры. Тогда у «Барселоны» также был переходный период. Мы должны сделать все, чтобы добиться положительного результата. Мы попали в сложнейшую группу, в которой «Бавария» имеет большое преимущество перед остальными командами. Но я верю в своих ребят и хочу от них увидеть большую мотивацию и хорошую игру».

Большой потерей для «Динамо» в этой встрече будет отсутствие Виталия Миколенко, что значительно урежет как оборонный, так и атакующий потенциал левого фланга. Однако и у «Барселоны» проблем хватает – в Киеве точно не сыграют Серхио Агуэро, Мартин Брэйтуэйт, Педри, Жерар Пике и Серхи Роберто.

#DynamoBarça Squad List



1 ter Stegen

2 Dest

4 R Araujo

5 Sergio

6 Riqui Puig

7 O Dembélé

9 Memphis

10 Ansu Fati

11 Demir

13 Neto

14 Coutinho

15 Lenglet

17 L de Jong

18 Jordi Alba

21 F de Jong

22 O Mingueza

23 Umtiti

24 Eric

26 Iñaki Peña

28 Nico

30 Gavi

31 Balde

34 Álvaro Sanz — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 2, 2021

Ориентировочные составы (по версии UEFA.com):

«Динамо»: Бущан; Кендзера, Забарный, Сирота, Караваев; Сидорчук, Шапаренко; Цыганков, Буяльский, де Пена; Вербич.

«Барселона»: тер Штеген; Дест, Араухо, Эрик Гарсия, Альба; Нико, Бускетс, де Йонг; Гави, Депай, Коутиньо/Ансу Фати.

Букмекеры видят «Барселону» фаворитом противостояния, предлагая коэффициент 1,7 на победу каталонцев. На победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 5,10, на ничью – 3,95.

Матч «Динамо» – «Барселона» состоится 2 ноября, начало – в 22:00.

Лига чемпионов. «Динамо» – «Барселона». Онлайн трансляция