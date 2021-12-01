«Барселона» признала некорректным увольнение Сетьена

Специалист покинул команду в прошлом году

Фото: Marca

«Барселона» договорилась с бывшим тренером Кике Сетьеном о выплате компенсации за увольнение.

Испанец был уволен в 2020-м году. Ему заплатят 4 миллиона евро, сообщает Diario Sport.

«Барселона» признала, что увольнение тренера было некорректным. Выплата неустойки будет производиться частями.

Также клубу удалось избежать суда. Сетьен ранее требовал 14 миллионов евро за свое увольнение.

Недавно «Барса» успела уволить и Рональда Кумана.