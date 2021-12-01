Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 2
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Ньюкасл - Норвич 1:1 Окончен
22:15 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция 4:0 Окончен
21:45 Салернитана - Ювентус 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Тоттенхэм - Брентфорд -:- Запланирован
22:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал -:- Запланирован

«Барселона» признала некорректным увольнение Сетьена

Специалист покинул команду в прошлом году
Футбол Примерa (Испания)
16:53
«Барселона» признала некорректным увольнение Сетьена
Фото: Marca

«Барселона» договорилась с бывшим тренером Кике Сетьеном о выплате компенсации за увольнение.

Испанец был уволен в 2020-м году. Ему заплатят 4 миллиона евро, сообщает Diario Sport.

«Барселона» признала, что увольнение тренера было некорректным. Выплата неустойки будет производиться частями.

Также клубу удалось избежать суда. Сетьен ранее требовал 14 миллионов евро за свое увольнение.

Недавно «Барса» успела уволить и Рональда Кумана.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Кике Сетьен

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Пике: «Лучше умру, чем перейду в «Реал»
Пике: «Лучше умру, чем перейду в «Реал»
Футбол Примерa (Испания)
16:14
«Барселона» отдаст своего самого дорого футболиста в обмен на форварда МЮ
«Барселона» отдаст своего самого дорого футболиста в обмен на форварда МЮ
Футбол Примерa (Испания)
09:57
«Зальцбург» запросил 40 миллионов евро за своего форварда у «Барселоны»
«Зальцбург» запросил 40 миллионов евро за своего форварда у «Барселоны»
Футбол Примерa (Испания)
30 ноября 19:52
В шаге от перехода в «Барселону». Конголезский форвард попрощался с китайским клубом
В шаге от перехода в «Барселону». Конголезский форвард попрощался с китайским клубом
Футбол Примерa (Испания)
30 ноября 13:40
«Барселона» приостановила переговоры о трансфере Ольмо
«Барселона» приостановила переговоры о трансфере Ольмо
Футбол Примерa (Испания)
30 ноября 13:06
«Барселона» обратилась к «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера Марсьяля
«Барселона» обратилась к «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера Марсьяля
Футбол Премьер-Лига (Англия)
30 ноября 11:59

Новости: Футбол

Ибрагимович: «Месси? В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»
Ибрагимович: «Месси? В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»
В Европе
17:58
Тотти: «Оставался в «Роме» несмотря на то, что «Реал» был готов ради меня на все, что угодно»
Тотти: «Оставался в «Роме» несмотря на то, что «Реал» был готов ради меня на все, что угодно»
Серия А (Италия)
17:52
Месси: «Думаю, «Золотой мяч» мне вручили за Копа Америка. Долгое время со сборной Аргентины мы не могли ничего выиграть»
Месси: «Думаю, «Золотой мяч» мне вручили за Копа Америка. Долгое время со сборной Аргентины мы не могли ничего выиграть»
В Европе
17:52
Легенда «Динамо»: «Надо было вручить два «Золотых мяча»
Легенда «Динамо»: «Надо было вручить два «Золотых мяча»
В мире
17:45
Экс-вратарь «Милана»: «Рад, что Шевченко вернулся в Италию»
Экс-вратарь «Милана»: «Рад, что Шевченко вернулся в Италию»
Серия А (Италия)
17:32
UEFA вручил награду Ахметову
UEFA вручил награду Ахметову
Лига чемпионов UEFA
17:07
Шацких: «Украина – один уровень с Шотландией»
Шацких: «Украина – один уровень с Шотландией»
Сборная Украины
16:58
«Барселона» признала некорректным увольнение Сетьена
«Барселона» признала некорректным увольнение Сетьена
Примерa (Испания)
16:53
Буряк: «В Украине сейчас есть футболисты, которые могут быть номинированы на «Золотой мяч»
Буряк: «В Украине сейчас есть футболисты, которые могут быть номинированы на «Золотой мяч»
В Европе
16:39
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
8
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00