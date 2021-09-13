«Барселона» продлит контракт с одной из своих главных надежд

18-летний вингер унаследовал «десятку» Месси, Роналдиньо, Ривалдо и других легенд клуба

Ансу Фати / Фото - ФК Барселона

Вингер «Барселоны» Ансу Фати намерен продлить контракт с каталонцами. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 18-летний воспитанник «сине-гранатовых» уже уведомил клуб о соответствующем желании. Стороны уже ведут переговоры. Текущее соглашение истекает по окончании сезона.

За первую команду футболист уже успел провести 43 матча. В них ему удалось отличиться 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

Ранее Фати получил 10-й номер, до этого принадлежавший Лионелю Месси.