«Барселона» проявляет интерес к победителю Лиги чемпионов

Каталонцы ищут усиление атакующей линии

Хаким Зиеш / Фото: moroccolatestnews.com

«Барселона» продолжает искать усиление атакующей ланки.



Как сообщает Daily Express, каталонцы заинтересованы в победителе Лиги чемпионов Хакими Зиеше. Атакующий полузащитник «Челси» не против перейти в Примеру, но требует, чтобы «сине-гранатовые» не подписывали игрока «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость марокканца в 38 миллионов евро.

Напомним, что «Барселона» также почти договорилась о переходе форварда «Манчестер Юнайтед».