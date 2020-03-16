«Барселона» разгромила «Уэску». У Месси – дубль
«Барселона» разгромно победила «Уэску» в матче 27-го тура Примеры. Матч за кончился со счетом 4:1.
Главным героем встречи стал форвард «сине-гранатовых» Лионель Месси, который отметился в матче двумя забитыми мячами.
В таблице Примеры «Барселона» идет на 2-м месте, имея 59 очков в активе. Лидирует в чемпионате – «Атлетико» (63 очка), тройку лидеров замкнул «Реал» с 57-ю очками.
Примера. 27-й тур
«Барселона» – «Уэска» 4:1 (2:1)
Голы: Месси (13), Гризманн (35), Рафа Мир (45, пенальти), Мингеса (53), Месси (90).
«Барселона»: тер Стеген, Альба, Мингеса, Лангле, Дест (Мориба, 69), Бускетс, де Йонг (Араухо, 63), Педри (Пуч, 85), Дембеле (Брэйтуэйт, 85), Месси, Гризманн (Тринкау, 69).
«Уэска»: Альваро Фернандес, Галан, Инсуа (Вавро, 78), Сиовас, Маффео (Педро Лопес, 78), Думбия (Сеоане, 60), Микель Рико, Феррейро (Онтиверос, 78), Пулидо, Рафа Мир, Дани Эскриче (Серхио Гомес, 60).
Предупреждения: Дани Эскриче (48), Инсуа (60
Напомним, «Барселона» нашла замену Месси в «Манчестер Сити».