«Барселона» решила максимально сократить свое время пребывания в Киеве

Каталонцы не будут проводить предматчевую тренировку

фото - FC Barcelona

Во вторник, 2 ноября состоится матч группового этапа ЛЧ между «Динамо» и «Барселоной».

«Блаугранас» решили сократить до минимума свое время пребывания в столице Украины, поэтому отказались от предматчевой тренировки на поле стадиона «НСК Олимпийский».

Каталонцы прибудут в Киев вечером 1 ноября, а на следующей утро проведут небольшую тренировочную сессию на стадионе имени Банникова.

Ночевать в Украине испанцы не будут и сразу после игры направятся в аэропорт.

Ранее «сине-гранатовые» попрощались с главным тренером Рональдом Куманом, и уже стало известно, кто повезет команду на матч с «Динамо».