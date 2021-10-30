Экс-игрок «Динамо»: «В «Таврии» вообще не было зарплат как таковых»
«Барселона» решила максимально сократить свое время пребывания в Киеве
Каталонцы не будут проводить предматчевую тренировку
30 октября 11:35
фото - FC Barcelona
Во вторник, 2 ноября состоится матч группового этапа ЛЧ между «Динамо» и «Барселоной».
«Блаугранас» решили сократить до минимума свое время пребывания в столице Украины, поэтому отказались от предматчевой тренировки на поле стадиона «НСК Олимпийский».
Каталонцы прибудут в Киев вечером 1 ноября, а на следующей утро проведут небольшую тренировочную сессию на стадионе имени Банникова.
Ночевать в Украине испанцы не будут и сразу после игры направятся в аэропорт.
Ранее «сине-гранатовые» попрощались с главным тренером Рональдом Куманом, и уже стало известно, кто повезет команду на матч с «Динамо».
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