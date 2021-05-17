«Барселона» – без чемпионств в Примере два года подряд. Это первый подобный случай за последние 13 лет
«Барселона» решила уволить Кумана
Тренер провалил сезон
17 мая 21:26
Рональд Куман / Фото: Twitter
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может лишиться тренерского поста в конце сезона, сообщает Marca.
По информации источника, руководство каталонского клуба приняло решение об отстранении тренера от своих обязанностей после поражения от «Сельты» (1:2) и лишения шансов на чемпионский титул в нынешнем сезоне.
Кумкан возглавил «Барселону» летом 2020 года.
Напомним, «Барселона» два года подряд без чемпионства в Примере. Такое случилось впервые за 13 лет.
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