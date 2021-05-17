«Барселона» решила уволить Кумана

Тренер провалил сезон

Рональд Куман / Фото: Twitter

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман может лишиться тренерского поста в конце сезона, сообщает Marca.

По информации источника, руководство каталонского клуба приняло решение об отстранении тренера от своих обязанностей после поражения от «Сельты» (1:2) и лишения шансов на чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Кумкан возглавил «Барселону» летом 2020 года.

Напомним, «Барселона» два года подряд без чемпионства в Примере. Такое случилось впервые за 13 лет.