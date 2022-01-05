«Барселона» с Алвесом одержала волевую победу над скромным «Линаресом» в Кубке Испании

Каталонцы вышли в 1/8 финала турнира

Фото - ФК Барселона

В 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Линаресом».

Впервые за каталонцев после возвращения сыграл Дани Алвес. Последним матчем бразильца за клуб до этого была игра от 22 мая 2016 года против «Севильи» (2:0) также в кубке.

В первом тайме представитель третьего дивизиона поверг в шок болельщиков «Барселоны». Скромный коллектив выиграл 45-минутку благодаря голу Луиса Диаса.

В перерыве Хави провел сразу три замены. И в середине второй половины встречи Дембеле и Джуждла принесли победу «сине-гранатовым».

Забили также и хозяева, но сделали это из офсайда. Также следует отметить попадания в каркас от обеих команд.

Соперник «Барселоны» в 1/8 финала определится после жеребьевки.

Кубок Испании, 1/16 финала

«Линарес» – «Барселона» 1:2

Голы: Луис Диас, 19 – Дембеле, 63, Джуджла, 69

«Линарес»: Разак, Перехон, Хосема, Герреро, Карнисер (Миге, 56), Родри, Мелендес (Карраседо, 56), Барбоса, Санчидриан (Луна, 88), Луис Диас (Этчанис, 70; Луис Кастильо, 88), Копете.

«Барселона»: Нето, Мингеса, Араухо (Пике, 46), Эрик Гарсия, Альба, Дани Алвес, Бускетс, Пуч (де Йонг, 46; Альваро Санс, 74), Нико Гонсалес, Жуджла, Ахомаш (Дембеле, 46).

Герреро – де Йонг