Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Барселона» сделает Дембеле последнее предложение

Француз требует слишком высокую зарплату
Футбол Примерa (Испания)
08:18
«Барселона» сделает Дембеле последнее предложение
Усман Дембеле / Фото: Twitter

«Барселона» пытается разрешить ситуацию с вингером команды Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб намерен сделать последнее предложение французу по новому контракту.

Но проблема в том, что Дембеле запрашивает слишком большую зарплату – 40 миллионов евро, что в «Барселоне» не готовы тянуть. Нынешнее соглашение француза с клубом действует до июня 2022-го года.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Дембеле.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

В руководстве Примеры отреагировали на ситуацию Дембеле и «Барселоны»
В руководстве Примеры отреагировали на ситуацию Дембеле и «Барселоны»
Футбол Примерa (Испания)
24 января 22:12
В «Барселоне» никто не верит, что Дембеле пропустил тренировку из-за проблем с желудком
В «Барселоне» никто не верит, что Дембеле пропустил тренировку из-за проблем с желудком
Футбол Примерa (Испания)
24 января 18:35
Альба: «Играю хорошо – все молчат, играю нормально – критикуют, играю плохо – я мертв»
Альба: «Играю хорошо – все молчат, играю нормально – критикуют, играю плохо – я мертв»
Футбол Примерa (Испания)
24 января 16:25
Хави: «Очень важная победа на замороженном газоне»
Хави: «Очень важная победа на замороженном газоне»
Футбол Примерa (Испания)
24 января 11:59
Хавбек «Барселоны»: «Грустно, что мы гордимся матчем, в котором уступили «Реалу»
Хавбек «Барселоны»: «Грустно, что мы гордимся матчем, в котором уступили «Реалу»
Футбол Примерa (Испания)
24 января 11:52
«Барселона» победила впервые за 4 матча
«Барселона» победила впервые за 4 матча
Футбол Примерa (Испания)
24 января 08:30

Новости: Футбол

Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Конкурент Яремчука пропустит ближайшие матчи «Бенфики»
Украинские легионеры
09:35
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
74-летний Ходжсон возглавит клуб АПЛ, который уволил Раньери
Премьер-Лига (Англия)
09:20
Возвращение Эриксена в АПЛ ожидается 26-го января
Возвращение Эриксена в АПЛ ожидается 26-го января
Премьер-Лига (Англия)
09:00
Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»
Довбык стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1»
Украинская Премьер-лига
08:36
«Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера»
«Днепр-1» намерен выкупить игроков у «Динамо» и «Шахтера»
Украинская Премьер-лига
08:26
«Барселона» сделает Дембеле последнее предложение
«Барселона» сделает Дембеле последнее предложение
Примерa (Испания)
08:18
В давке перед матчем Кубка Африки Камерун – Коморы погибли 7 человек
В давке перед матчем Кубка Африки Камерун – Коморы погибли 7 человек
В мире
07:59
«С нами обращаются как с людьми второго сорта». Главный тренер сборной Малави – об организации Кубка Африки
«С нами обращаются как с людьми второго сорта». Главный тренер сборной Малави – об организации Кубка Африки
В мире
07:52
Судаков: «Де Дзерби всем дает шанс выйти на поле – при Каштру такого не было»
Судаков: «Де Дзерби всем дает шанс выйти на поле – при Каштру такого не было»
Украинская Премьер-лига
07:45
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
2
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 13:33
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости