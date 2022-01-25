В руководстве Примеры отреагировали на ситуацию Дембеле и «Барселоны»
«Барселона» сделает Дембеле последнее предложение
Француз требует слишком высокую зарплату
08:18
Усман Дембеле / Фото: Twitter
«Барселона» пытается разрешить ситуацию с вингером команды Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.
По информации источника, каталонский клуб намерен сделать последнее предложение французу по новому контракту.
Но проблема в том, что Дембеле запрашивает слишком большую зарплату – 40 миллионов евро, что в «Барселоне» не готовы тянуть. Нынешнее соглашение француза с клубом действует до июня 2022-го года.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Дембеле.
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