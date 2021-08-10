«Барселона» назвала нового капитана после ухода Месси
«Барселона» сделала последнее предложение Месси
Форвард еще может остаться в команде
09:12
Фото: Marca
«Барселона» еще пытается сохранить в команде форварда Лионеля Месси.
Как утверждает Mundo Deportivo, каталонцы сделали финальную попытку оставить игрока. Ему сделали последнее предложение по новому контракту.
На прошлой неделе «Барса» и Месси объявили о прекращении сотрудничества. Каталонцы не смогли вписать зарплату игрока в нормы Ла Лиги.
Аргентинец начал активные переговоры с ПСЖ и, якобы, уже почти договорился с парижанами.
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