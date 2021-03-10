«Барселона» сделалa предложение Агуэро

Серхио Агуэро / фото - Getty Images

«Барселона» сделала конкретное предложение нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает портал TyC Sports.

Ранее сообщалось об интересе со стороны каталонцев. По информации источника, для завершения трансфера с аргентинцем, у которого контракт оканчивается летом, требуется лишь его согласие. Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеется, что приход Агуэро убедит Месси остаться в Каталонии.

32-летний Агуэро провел в текущем сезоне АПЛ 6 матчей и не отметился результативными действиями.

В услугах аргентинского форварда также заинтересован «Ювентус».



