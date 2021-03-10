«Ювентус» попытается подписать Агуэро
«Барселона» сделалa предложение Агуэро
Лапорта уверен, что этот трансфер поможет удержать Месси
Серхио Агуэро / фото - Getty Images
«Барселона» сделала конкретное предложение нападающему «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщает портал TyC Sports.
Ранее сообщалось об интересе со стороны каталонцев. По информации источника, для завершения трансфера с аргентинцем, у которого контракт оканчивается летом, требуется лишь его согласие. Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта надеется, что приход Агуэро убедит Месси остаться в Каталонии.
32-летний Агуэро провел в текущем сезоне АПЛ 6 матчей и не отметился результативными действиями.
В услугах аргентинского форварда также заинтересован «Ювентус».
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