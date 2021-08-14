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«Барселона» смогла зарегистрировать новичков благодаря Пике

Вице-капитан снизил зарплату ради команды
Футбол Примерa (Испания)
13:50
«Барселона» смогла зарегистрировать новичков благодаря Пике
Жерар Пике / фото - FC Barcelona Noticias

Каталонская «Барселона» объявила на своем официальном сайте о том, что смогла зарегистрировать новичков Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная на сезон Примеры 21/22.

Ранее сообщалось, что «блаугранас» не вписываются в потолок зарплат испанского чемпионата и из-за этого не могут заявить новых игроков команды на сезон.

По этой же причине каталонцам пришлось расстаться с многолетним капитаном Лионелем Месси.

Немного поправить финансовую ситуацию команде помог вице-капитан Жерар Пике, который пошел на существенное снижение оклада.

«Сине-гранатовые» еще не зарегистрировали Серхио Агуэро, но для этого «Барсе» нужно еще снизить расходы. Боссы клуба ведут переговоры с капитаном Серхио Бускетсом и вторым вице-капитаном Жорди Альбой о снижении зарплаты.

Напомним, «Барселона» до сих пор должна Месси огромную сумму.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Мемфис Депай Жерар Пике

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