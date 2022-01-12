Анчелотти: «Мне нравится футбол, который ставит Хави в «Барселоне»
«Барселона» успела заявить Торреса, и он сможет сыграть в Эль Класико
Новый контракт Умтити позволил каталонцам внести испанца в заявку на сезон
07:41
Ферран Торрес / фото - FC Barcelona
Испанская Примера официально зарегистрировала Феррана Торреса, как игрока каталонской «Барселоны».
На официальном сайте чемпионата испанский хавбек появился в заявке «блаугранас» на сезон.
Вписаться в потолок зарплат «сине-гранатовым» помогли трансфер Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу» и продление контракта Самюэля Умтити с понижением зарплаты.
Таким образом, игрок сможет сыграть против «Реала» в Суперкубке Испании.
Матч состоится сегодня, 12-го января в 21:00. Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал».
Ранее тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что отставание каталонцев в чемпионате в 17 очков не будет ничего значить в этой встрече.
Комментарии 0