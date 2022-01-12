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«Барселона» успела заявить Торреса, и он сможет сыграть в Эль Класико

Новый контракт Умтити позволил каталонцам внести испанца в заявку на сезон
Футбол Примерa (Испания)
07:41
«Барселона» успела заявить Торреса, и он сможет сыграть в Эль Класико
Ферран Торрес / фото - FC Barcelona

Испанская Примера официально зарегистрировала Феррана Торреса, как игрока каталонской «Барселоны».

На официальном сайте чемпионата испанский хавбек появился в заявке «блаугранас» на сезон.

Вписаться в потолок зарплат «сине-гранатовым» помогли трансфер Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу» и продление контракта Самюэля Умтити с понижением зарплаты.

Таким образом, игрок сможет сыграть против «Реала» в Суперкубке Испании.

Матч состоится сегодня, 12-го января в 21:00. Онлайн трансляция «Барселона» – «Реал».

Ранее тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявил, что отставание каталонцев в чемпионате в 17 очков не будет ничего значить в этой встрече.

Павел Харченко
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Теги

Барселона (футбол) Ферран Торрес Реал Мадрид (футбол)

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