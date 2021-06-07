Подписание контракта Депая с «Барселоной» находится на заключительной стадии
«Барселона» улучшила условия контракта для Депая
Каталонцы не намерены упускать еще одного футболиста сборной Нидерландов
20:23
Мемфис Депай / Фото - AFP
«Барселона» изменила предложение для нападающего «Лиона» Мемфиса Депая. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Игрок должен присоединиться к каталонскому клубу по истечении действующего контракта с «ткачами». Ожидается, что он подпишет соглашение на три года, но уже на лучших условиях, чем предполагалось изначально.
Дело в том, что за шаг до перехода в «Барселону» был хавбек «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум. Однако ПСЖ вдвое превысил предложение «сине-гранатовых». Руководство каталонцев не хочет повторения этой истории.
Отметим, что оба футболиста были включены в окончательную заявку сборной Нидерландов на Евро-2020.
Комментарии 0