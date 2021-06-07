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«Барселона» улучшила условия контракта для Депая

Каталонцы не намерены упускать еще одного футболиста сборной Нидерландов
Футбол Примерa (Испания)
20:23
«Барселона» улучшила условия контракта для Депая
Мемфис Депай / Фото - AFP

«Барселона» изменила предложение для нападающего «Лиона» Мемфиса Депая. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Игрок должен присоединиться к каталонскому клубу по истечении действующего контракта с «ткачами». Ожидается, что он подпишет соглашение на три года, но уже на лучших условиях, чем предполагалось изначально.

Дело в том, что за шаг до перехода в «Барселону» был хавбек «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум. Однако ПСЖ вдвое превысил предложение «сине-гранатовых». Руководство каталонцев не хочет повторения этой истории.

Отметим, что оба футболиста были включены в окончательную заявку сборной Нидерландов на Евро-2020.

Сергей Стаднюк
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Теги

Мемфис Депай Барселона (футбол) Лион

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