«Бенфика» с Яремчуком неожиданно разгромила «Барселону»
«Барселона» уволит Кумана до конца дня
Голландцу ищут замену
30 сентября 12:28
Фото: Marca
«Барселона» расстанется с главным тренером команды Рональдом Куманом.
Голландский специалист будет уволен после поражения от «Бенфики» (0:3) в Лиге чемпионов. Команда набрала 0 очков после двух туров в ЛЧ.
Куман потерял кредит доверия от руководства клуба. Ему уже ищут замену.
Ожидается, что его уволят до конца дня.
Среди сменщиков – Хави и Роберто Мартинес.
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