«Барселона» уволит Кумана до конца дня

Голландцу ищут замену

Фото: Marca

«Барселона» расстанется с главным тренером команды Рональдом Куманом.

Голландский специалист будет уволен после поражения от «Бенфики» (0:3) в Лиге чемпионов. Команда набрала 0 очков после двух туров в ЛЧ.

Куман потерял кредит доверия от руководства клуба. Ему уже ищут замену.

Ожидается, что его уволят до конца дня.

Среди сменщиков – Хави и Роберто Мартинес.