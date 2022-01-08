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«Барселона» в меньшинстве не удержала победу над «Гранадой»

Каталонцы упустили возможность войти в тройку лидеров Примеры
Футбол Примерa (Испания)
08 января 21:25
«Барселона» в меньшинстве не удержала победу над «Гранадой»
Фото - ФК Барселона

В 20-м туре испанской Примеры «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Гранадой».

Все основные события пришлись на второй тайм. До перерыва гол Люка де Йонга не был засчитан из-за офсайда.

Форвард сумел открыть счет во второй 45-минутке. Но подвел команду Гави, заработав второе предупреждение. В меньшинстве «сине-гранатовые» не удержали победу, пропустив от Пуэртаса.

«Барселона» упустила возможность войти в тройку лидеров. «Каталонцы» делят с «Атлетико» пятую строчку в турнирной таблице. Но у «матрасников» есть матч в запасе.

Примера, 20 тур

«Гранада» – «Барселона» 1:1

Голы: Пуэртас, 89 – Люк де Йонг, 57

«Гранада»: Луиш Машимиану, Кини (Бакка, 84), Диас (Дуарте, 68), Торренте, Нева (Эскудеро, 84), Пуэртас, Гоналон (Монторо, 62), Милья, Молина, Суарес, Мачис (Кольядо, 68).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Эрик Гарсия (Лангле, 54), Альба, Бускетс, Нико Гонсалес, Гави, Дани Алвес, Жуджла (Эззальзули, 61), де Йонг (Депай, 61), Дембеле (Альваро Санс, 82).

Предупреждения: Гоналон, Бакка – Гави, Лангле, Депай, Эззальзули

Удаление: Гави
Сергей Стаднюк
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Теги

Барселона (футбол) Гранада

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