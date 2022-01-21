«Барселона» ведет переговоры с игроком из Китая

Оскар выступает за «Шанхай Порт»

Фото: Marca

«Барселона» ведет переговоры с полузащитником «Шанхай Порт» Оскаром.

Эту информацию подтвердил Marca сам хавбек. Соглашения между клубами пока нет.

«Насколько мне известно, переговоры с «Барселоной» еще не завершены. Проблема в том, что они изо всех сил пытаются зарегистрировать подписание… Им нужно кого-то продать».

Оскар играет в Китае уже пятый год, перейдя из «Челси» в 2017-м году.

Бразилец может заменить Усмана Дембеле, которого хотят продать в январе.