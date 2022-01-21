Новый соперник для Лунина. «Реал» сыграет с обидчиком «Барселоны» в Кубке Испании
«Барселона» ведет переговоры с игроком из Китая
Оскар выступает за «Шанхай Порт»
21:30
Фото: Marca
«Барселона» ведет переговоры с полузащитником «Шанхай Порт» Оскаром.
Эту информацию подтвердил Marca сам хавбек. Соглашения между клубами пока нет.
«Насколько мне известно, переговоры с «Барселоной» еще не завершены. Проблема в том, что они изо всех сил пытаются зарегистрировать подписание… Им нужно кого-то продать».
Оскар играет в Китае уже пятый год, перейдя из «Челси» в 2017-м году.
Бразилец может заменить Усмана Дембеле, которого хотят продать в январе.
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