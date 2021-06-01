«Барселона» вернет своего игрока за 12 миллионов евро

Эмерсон играет за «Бетис»

Фото: Marca

Защитник «Бетиса» Эмерсон вернется в «Барселону».

Каталонский клуб отдал игрока в аренду год назад. У «Барсы» есть право вернуть футболиста за фиксированную сумму. Она составляет 9+3 миллиона евро.

Как утверждает Marca, игра бразильца в прошлом сезоне убедила «Барсу» в возвращении футболиста. «Бетис» получил компенсацию, оговоренную в контракте.

Эмерсон перешел в «Барсу» в 2019-м году, но заиграть не смог и был отдан в аренду.

Ранее «Барса» подписала Серхио Агуэро.