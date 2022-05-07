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«Барселона» вирвала перемогу у «Бетіса» і гарантувала собі фініш в зоні Ліги чемпіонів

Ансу Фаті відзначився першим голом після травми
Футбол Примерa (Испания)
00:21
«Барселона» вирвала перемогу у «Бетіса» і гарантувала собі фініш в зоні Ліги чемпіонів
Жорді Альба вирвав для Барселони перемогу / Фото - eurosport.com

«Барселона» зуміла вже в компенсований до другого тайму час дотиснути «Бетіс» і гарантувати собі Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Перший гол у матчі на «Беніто Вільямарін» був на рахунку Ансу Фаті. Він вийшов з лави запасних і вже через хвилину забив свій перший м’яч після того, як повернувся після пошкодження.

Щоправда, хлопці Мануеля Пеллегріні моментально відповіла голом Марка Бартри. Він не святкував через повагу до колишнього клубу. Але, як виявилося, його команді просто не було чого святкувати у тому матчі.

Вже на 90+4 хвилині Жорті Альба шедевральним ударом вирвав для каталонців перемогу. Так вони гарантували собі місце у топ-4 по завершенню сезону. І, окрім цього, підопічні Чаві залишаються другими в турнірній таблиці. Саме воно дає змогу наступної кампанії взяти участь у розіграші Суперкубку.

Ла Ліга. 35 тур

«Бетіс» – «Барселона» 1:2

Голи: Бартра, 79 – Фаті, 76, Альба, 90+4

Нагадаємо, «Реал» вже гарантував собі чемпіонство у Прімері. Це дасть змогу нарешті побачити Андрія Луніна в дії.

Сергей Лукьяненко
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Барселона (футбол) Бетис

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