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«Барселона» впервые за 24 года проиграла стартовый матч Лиги чемпионов

Каталонцы в одной группе с «Динамо»
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:32
«Барселона» впервые за 24 года проиграла стартовый матч Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/FCBarcelona

«Барселона» в матче 1-го тура группового этапа проиграла дома «Баварии» (0:3).

Каталонцы впервые за 24 года проиграли стартовый матч ЛЧ. В сезоне 1997/98 «Барса» на выезде уступила «Ньюкалсу» (2:3). С тех пор каталонцы не проигрывали в 1-м матче ЛЧ, сообщает BBC.

Примечательно, что в том сезоне «Барселона» не вышла из группы, заняв четвертое место. Также вместе с «Барсой» в группе было «Динамо», как и в этом сезоне.

В параллельном матче «Динамо» и «Бенфика» сыграли вничью (0:0).

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Бавария

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