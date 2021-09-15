«Барселона» впервые за 24 года проиграла стартовый матч Лиги чемпионов

Каталонцы в одной группе с «Динамо»

Фото: twitter.com/FCBarcelona

«Барселона» в матче 1-го тура группового этапа проиграла дома «Баварии» (0:3).

Каталонцы впервые за 24 года проиграли стартовый матч ЛЧ. В сезоне 1997/98 «Барса» на выезде уступила «Ньюкалсу» (2:3). С тех пор каталонцы не проигрывали в 1-м матче ЛЧ, сообщает BBC.

Примечательно, что в том сезоне «Барселона» не вышла из группы, заняв четвертое место. Также вместе с «Барсой» в группе было «Динамо», как и в этом сезоне.

В параллельном матче «Динамо» и «Бенфика» сыграли вничью (0:0).