«Манчестер Сити» сделал выгодное предложение Дибале
«Барселона» всерьез рассматривает приглашение Дибалы
Аргентинца хотят видеть в команде
15:46
Фото: AFP
«Барселона» всерьез рассчитывает на приглашение нападающего Пауло Дибалы.
Аргентинца хочет видеть в команде Хави. Тренер дал добро на возможный переход игрока.
Контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона. Переговоры по новому соглашению были приостановлены.
На его счету в нынешнем сезоне 18 матчей, семь голов и четыре ассиста.
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